1957 год Содержание



Скачать DjVu файл (ок. 3 Мб.) Номер отсканировал и прислал Влад Семченко № 1 январь 1957 СЕРГЕИ СМИРНОВ — Два аттестата

ВАЛЕРИЙ АГРАНОВСКИЙ — Завод зовет!

В. ВЛОДАВЕЦ — О глубинном тепле

В. ВАГРАНОВ — К вопросу о перековке (комикс)

ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК — Стакан и Нитка (сказка)

Библиотека-передвижка — Викторина (занимательная радиотехника)

Строки из летописи побед советской энергетики

Стакан на конвейере

А. МОРОЗОВ — Рассказы о нефтедобыче

В одном кабинете

В. КЛИМОВА — Отвоеванная земля

Из архива XXI века

Искусственная заря

Выездная бригада содействия учителю — Катализаторы

Вести с пяти материков

Л. ВАСИЛЕВСКИЙ, С. СЕМЕНОВ — Искусственный спутник Земли

И. ЛАГОВСКИЙ — Филоменисты? Кто это?

ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (научно фантастическая повесть-сценарий)

Ю. МОРАЛЕВИЧ — Случай с доской (фельетон)

ШКОЛА ЮТа

Образование цветов



Горный трактор



Иностранные языки "Что это?"



Задачник конструктора



По ту сторону фокуса



Викторина



Самодельные телефон и звуковой телеграф



Экскурсия ЮТ: Цех-автомат



Экскурсия ЮТ: Обогатительная фабрика



Кордовая модель двухмоторного самолета



Вязание без крючка и спиц (макраме)



Снежный самокат



НА ВКЛАДКАХ:

Хорошее отношение к вещам. Юнтехсправка и иллюстрации н статьям.

НА ОБЛОЖКЕ:

1-я стр. рис. А. ПОБЕДИНСКОГО — «Ток включен!»;

2-я стр. рис Л. СМЕХОВА;

3-я стр. рис. Е. ВЕРЛОЦКОГО;

4-я стр. рис. Н. ГРИШИНА к повести В. СОЛОВЬЕВА.



Скачать DjVu файл (ок. 5 Мб.) Номер отсканировал и прислал Назаровский Александр Не хватает страниц 61-62. № 2 февраль 1957 Сергей СМИРНОВ — Смычка юности упорной с ветеранами труда.

Валерий АГРАНОВСКИЙ — Ветераны остаются в строю.

В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Боба ищет признания. (комикс)

Р. ЩЕРБАКОВ, Л. МАКСИМОВ — Уголь всплывает на-гора.

Анатолий МОШКОВСКИЙ — Семеро.

Типография печатает радиоприемники.

Дм. ЗУЕВ — Живые вразу-мители техников.

Вести с пяти материков.

В. БАНКОВ — Твоя машина.

Л. ЖДАНОВ — На дно океана.

Я. ПЕРЛЯ — Семейство конденсатора.

Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя. (фантастический рассказ-сценарий)

ШКОЛА ЮТа.

Юнтехсправка



Радуга рожденная ультразвуком





Крылатый труженик





Атом и планета



Лекторий



Металл меняет форму





Из архива XXI века



В мастерской



Самодельный инструмент





Телескоп





Телеуправляемый катер





Поможем птицам



Лаборатория на снегу



Кружок иностранных языков



Задачник конструктора



НА ВКЛАДКАХ:

Атом и планета — рис. А. КАТКОВСКОГО и иллюстрации к статьям.



Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб.) Номер отсканировал и прислал В. Бородей № 3 март 1957 Евгений ПЕРМЯК — Радость созидания

Я. ПОРТНОВ — Дворец спорта

В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Талисман Вердота (комикс)

Язык и техника: "Устраивают ли на вокзале балы?"

Информация

Радиостанция со спичечный коробок.

«Кузница без кузнеца»

Познакомьтесь! Перед вами бумага

Анатолий МОШКОВСКИИ — Шаманский камень (быль)

Вести с пяти материков

Г. БАБАТ — Усилители и реле

Задачник конструктора

Спектры

Прочтите правильно

К. САДИЛЕНКО — Силы на поверхности

Министр отвечает юным техникам

Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (фантастическая повесть)

ШКОЛА ЮТа

Иностранные языки: "Что это такое?"



Простой токарный станок



По ту сторону фокуса



Опыты со звуком



Пехлат Я. - В Пражском дворце пионеров



Новикова М. - Камера Вильсона



Механический человек



Клуб юных мастеров



Бауман Н. - Учись жонглировать



Моралевич Ю. - Автомобиль с инерционным двигателем



Азбука звездного неба



Скачать DjVu файл (ок. 3 Мб.) Номер отсканировал и прислал Федин А. А. № 5 май 1957 Лев КАССИЛЬ — Здравствуй, милая картошка!

Костровая кухня

Бор. КИСЕЛЕВ — Лагерь — своими силами.

Великое странствие Б. Белоручкина (комикс)

Вести с пяти материков

Из архива XXI века.

Компасы на каждом шагу

А. СПИРИН — На шароидах;

А. ЖАРОВ — Автоматы турбины

С. УСАГИН — Электрические разряды

Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды (фантастический расказ)

А. БАРАНОВ — Как Юра сжег сапоги

Сделай для дома

Лагерь робинзонов

Перемена

Крупноблочные радиоприемники

Факт — это факт

ШКОЛА ЮТа

Лекторий



Чертеж, рисунок, развертка





В трех проекциях





Гордое слово рабочий





Квантовая механика



Доска отличников



Заработанное путешествие





У сборщиков металла



В мастерской



Походный радиоприемник



Закон Ома



Книга ведет по заводу



Барометры вокруг нас



Три жизни Жюля Верна



В клубе



Театр любимых героев





Занятие кружка иллюзионистов



Скачать DjVu файл (ок. 3 Мб.) Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.



К сожалению отсутствуют старницы с 53 по 60. № 6 июнь 1957 Николай КОЧЕНОВ — Maртены ждут!

В. ЕМЕЛЬЯНОВ - Воспоминания о Владимире Ильиче.

и. ЛЕОНИД0В - Твой металл.

Л. ЮРЬЕВ - Величайший ускоритель дал первые залпы.

Николай БОГДАНОВ — Улыбка Ильича; Один за всех, все за одного; С места в карьер!

В. ХАБЛОВ и Ю. НИКОЛАЕВ - Пионерным методом.

Е. ГОРИН, И. ТАРАКАНОВ - Экскурсия в Московское метро.

Иностранные языки — Что это такое?

Воздух доисторического периода

Вести с пяти материков.

И. ХОЛОДОВА - Кочующий зерновой завод.

Переправа.

И. РАДУНСКАЯ - Молекулы вместо маятника.

Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)

Между прочим

Информация - ЭМИК-1

Школа ЮТ

В. Лебедев - На все лето - литр проявителя

Г. Козина - Бурение пламенем

В мастерской:

Токарные игрушки



Вечный календарь



Велоласт



Лагерная ГЭС



Гелиограф



Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб.) Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.



№ 7 июль 1957 Академик Н. Н. СЕМЕНОВ — В ваших руках — будущее человечества.

Ю. ХЛЕБЦЕВИЧ, канд. техн. наук, — Связь — средство сотрудничества народов.

В. ВАГРАНОВ и В. НИКОЛАЕВ — Будем знакомы.

Факт — это факт.

В. КРЕЧЕТОВА — Вокруг моего дома.

Вести с пяти материков.

Зденек МИХАЛЕЦ, инж., — ГЭС под землей.

Г. ЛЕВЕНШТЕИН, Б. СМАГИН — В Атомграде на Волге.

П. БЕЛЯЕВ, инж., — Самолет, сближающий континенты. ТУ-104

Виктор ЯРОШ, инж., — ГЭС у байкальских ворот.

Мастерская в тумбочке.

Автоматическая телефонная радиостанция «ЮТ».

Машина дает справки.

Про изобретателей и ученых.

Фестивальный автобус.

У реки;

Факт - это факт (Листая справочники).

А. ПОЛЯНСКИЙ, канд. архитектуры, — Здание с висящими стенами.

Из архива XXI века.

В. СМИРНОВ, Д. СОКОЛОВ, инженеры, — Гамма-лучи ведут турбобур.

Г. БАБАТ, проф., — Высокочастотное пламя.

Факт — это факт.

ШКОЛА ЮТа.

К. Костенко - Подземные скороходы



Иностранные языки - что это такое?



В мастерской - Не только для девочек



А. Смирнягина - Здесь нет белоручек.



Занятия кружка иллюзионистов



Скачать DjVu файл (ок. 4 Мб.) Номер взят из "Публичной Библиотеки Ершова"

№ 8 август 1957 Роберт Рождественский - Слава тем, кто на «отлично» в школе справился и дома!

Ю.Моралевич - Молния, скипидар и лужа.

Мечта зовет (песня юных техников).

В.Лебедев - Амперметр в кабинете зубного врача.

Вести с пяти материков.

А.Смирнягина - Фотографии невидимого.

Г.Бабат - Семейство ускорителей.

Победа Гортензии Петровны.

Анатолий МОШКОВСКИЙ - Там, где шумит Падун.

Между прочим.

И.Константинов - Подводный взрыв.

Евг.Пермяк - Сказка о топоре и его родне.

В.Большов - Реле времени.

Салат Кеплера. Награда за лишение права изобретать.

Георгий Гуревич - Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)

Е. и М.Арлазоровы - Посуда из страны «Сына неба».

Б. и С.Гребневы - Водолеты.

Логика прежде всего. Дорогостоящие потехи.

ШКОЛА ЮТа.

Забавная игрушка



Степанов Ю. - Не разбирая машины



Левенштейн Г. - В атомграде на Волге



Пекелис В. - Язык машин



Бауман Н. - Игра с мячом



Куликовская Г. - Король пустыни



Алова Г. - Атомный цемент



Гольбек Г. - Радиометры ЮТ-1 и ЮТ-2



Лодка-пятиминутка