 Архив журнала Юный Техник

1957 год

Содержание

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 Номер отсканировал и прислал Влад Семченко
№ 1 январь 1957
  • СЕРГЕИ СМИРНОВ — Два аттестата
  • ВАЛЕРИЙ АГРАНОВСКИЙ — Завод зовет!
  • В. ВЛОДАВЕЦ — О глубинном тепле
  • В. ВАГРАНОВ — К вопросу о перековке (комикс)
  • ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК — Стакан и Нитка (сказка)
  • Библиотека-передвижка — Викторина (занимательная радиотехника)
  • Строки из летописи побед советской энергетики
  • Стакан на конвейере
  • А. МОРОЗОВ — Рассказы о нефтедобыче
  • В одном кабинете
  • В. КЛИМОВА — Отвоеванная земля
  • Из архива XXI века
  • Искусственная заря
  • Выездная бригада содействия учителю — Катализаторы
  • Вести с пяти материков
  • Л. ВАСИЛЕВСКИЙ, С. СЕМЕНОВ — Искусственный спутник Земли
  • И. ЛАГОВСКИЙ — Филоменисты? Кто это?
  • ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (научно фантастическая повесть-сценарий)
  • Ю. МОРАЛЕВИЧ — Случай с доской (фельетон)
  • ШКОЛА ЮТа
    • Образование цветов
    • Горный трактор
    • Иностранные языки "Что это?"
    • Задачник конструктора
    • По ту сторону фокуса
    • Викторина
    • Самодельные телефон и звуковой телеграф
    • Экскурсия ЮТ: Цех-автомат
    • Экскурсия ЮТ: Обогатительная фабрика
    • Кордовая модель двухмоторного самолета
    • Вязание без крючка и спиц (макраме)
    • Снежный самокат
  • НА ВКЛАДКАХ:
  • Хорошее отношение к вещам. Юнтехсправка и иллюстрации н статьям.
  • НА ОБЛОЖКЕ:
  • 1-я стр. рис. А. ПОБЕДИНСКОГО — «Ток включен!»;
  • 2-я стр. рис Л. СМЕХОВА;
  • 3-я стр. рис. Е. ВЕРЛОЦКОГО;
  • 4-я стр. рис. Н. ГРИШИНА к повести В. СОЛОВЬЕВА.

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 Номер отсканировал и прислал Назаровский Александр

 Не хватает страниц 61-62.
№ 2 февраль 1957
  • Сергей СМИРНОВ — Смычка юности упорной с ветеранами труда.
  • Валерий АГРАНОВСКИЙ — Ветераны остаются в строю.
  • В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Боба ищет признания. (комикс)
  • Р. ЩЕРБАКОВ, Л. МАКСИМОВ — Уголь всплывает на-гора.
  • Анатолий МОШКОВСКИЙ — Семеро.
  • Типография печатает радиоприемники.
  • Дм. ЗУЕВ — Живые вразу-мители техников.
  • Вести с пяти материков.
  • В. БАНКОВ — Твоя машина.
  • Л. ЖДАНОВ — На дно океана.
  • Я. ПЕРЛЯ — Семейство конденсатора.
  • Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя. (фантастический рассказ-сценарий)
  • ШКОЛА ЮТа.
    • Юнтехсправка
      • Радуга рожденная ультразвуком
      • Крылатый труженик
      • Атом и планета
    • Лекторий
      • Металл меняет форму
      • Из архива XXI века
    • В мастерской
      • Самодельный инструмент
      • Телескоп
      • Телеуправляемый катер
      • Поможем птицам
    • Лаборатория на снегу
    • Кружок иностранных языков
    • Задачник конструктора
  • НА ВКЛАДКАХ:
  • Атом и планета — рис. А. КАТКОВСКОГО и иллюстрации к статьям.

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 Номер отсканировал и прислал В. Бородей
№ 3 март 1957
  • Евгений ПЕРМЯК — Радость созидания
  • Я. ПОРТНОВ — Дворец спорта
  • В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Талисман Вердота (комикс)
  • Язык и техника: "Устраивают ли на вокзале балы?"
  • Информация
  • Радиостанция со спичечный коробок.
  • «Кузница без кузнеца»
  • Познакомьтесь! Перед вами бумага
  • Анатолий МОШКОВСКИИ — Шаманский камень (быль)
  • Вести с пяти материков
  • Г. БАБАТ — Усилители и реле
  • Задачник конструктора
  • Спектры
  • Прочтите правильно
  • К. САДИЛЕНКО — Силы на поверхности
  • Министр отвечает юным техникам
  • Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (фантастическая повесть)
  • ШКОЛА ЮТа
    • Иностранные языки: "Что это такое?"
    • Простой токарный станок
    • По ту сторону фокуса
    • Опыты со звуком
    • Пехлат Я. - В Пражском дворце пионеров
    • Новикова М. - Камера Вильсона
    • Механический человек
    • Клуб юных мастеров
    • Бауман Н. - Учись жонглировать
    • Моралевич Ю. - Автомобиль с инерционным двигателем
    • Азбука звездного неба

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 Номер отсканировал и прислал Федин А. А.
№ 5 май 1957
  • Лев КАССИЛЬ — Здравствуй, милая картошка!
  • Костровая кухня
  • Бор. КИСЕЛЕВ — Лагерь — своими силами.
  • Великое странствие Б. Белоручкина (комикс)
  • Вести с пяти материков
  • Из архива XXI века.
  • Компасы на каждом шагу
  • А. СПИРИН — На шароидах;
  • А. ЖАРОВ — Автоматы турбины
  • С. УСАГИН — Электрические разряды
  • Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды (фантастический расказ)
  • А. БАРАНОВ — Как Юра сжег сапоги
  • Сделай для дома
  • Лагерь робинзонов
  • Перемена
  • Крупноблочные радиоприемники
  • Факт — это факт
  • ШКОЛА ЮТа
    • Лекторий
      • Чертеж, рисунок, развертка
      • В трех проекциях
      • Гордое слово рабочий
      • Квантовая механика
    • Доска отличников
      • Заработанное путешествие
      • У сборщиков металла
    • В мастерской
      • Походный радиоприемник
    • Закон Ома
    • Книга ведет по заводу
    • Барометры вокруг нас
    • Три жизни Жюля Верна
    • В клубе
      • Театр любимых героев
      • Занятие кружка иллюзионистов

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 Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.


К сожалению отсутствуют старницы с 53 по 60.
№ 6 июнь 1957
  • Николай КОЧЕНОВ — Maртены ждут!
  • В. ЕМЕЛЬЯНОВ - Воспоминания о Владимире Ильиче.
  • и. ЛЕОНИД0В - Твой металл.
  • Л. ЮРЬЕВ - Величайший ускоритель дал первые залпы.
  • Николай БОГДАНОВ — Улыбка Ильича; Один за всех, все за одного; С места в карьер!
  • В. ХАБЛОВ и Ю. НИКОЛАЕВ - Пионерным методом.
  • Е. ГОРИН, И. ТАРАКАНОВ - Экскурсия в Московское метро.
  • Иностранные языки — Что это такое?
  • Воздух доисторического периода
  • Вести с пяти материков.
  • И. ХОЛОДОВА - Кочующий зерновой завод.
  • Переправа.
  • И. РАДУНСКАЯ - Молекулы вместо маятника.
  • Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)
  • Между прочим
  • Информация - ЭМИК-1
  • Школа ЮТ
  • В. Лебедев - На все лето - литр проявителя
  • Г. Козина - Бурение пламенем
  • В мастерской:
    • Токарные игрушки
    • Вечный календарь
    • Велоласт
    • Лагерная ГЭС
    • Гелиограф

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 Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.


№ 7 июль 1957
  • Академик Н. Н. СЕМЕНОВ — В ваших руках — будущее человечества.
  • Ю. ХЛЕБЦЕВИЧ, канд. техн. наук, — Связь — средство сотрудничества народов.
  • В. ВАГРАНОВ и В. НИКОЛАЕВ — Будем знакомы.
  • Факт — это факт.
  • В. КРЕЧЕТОВА — Вокруг моего дома.
  • Вести с пяти материков.
  • Зденек МИХАЛЕЦ, инж., — ГЭС под землей.
  • Г. ЛЕВЕНШТЕИН, Б. СМАГИН — В Атомграде на Волге.
  • П. БЕЛЯЕВ, инж., — Самолет, сближающий континенты. ТУ-104
  • Виктор ЯРОШ, инж., — ГЭС у байкальских ворот.
  • Мастерская в тумбочке.
  • Автоматическая телефонная радиостанция «ЮТ».
  • Машина дает справки.
  • Про изобретателей и ученых.
  • Фестивальный автобус.
  • У реки;
  • Факт - это факт (Листая справочники).
  • А. ПОЛЯНСКИЙ, канд. архитектуры, — Здание с висящими стенами.
  • Из архива XXI века.
  • В. СМИРНОВ, Д. СОКОЛОВ, инженеры, — Гамма-лучи ведут турбобур.
  • Г. БАБАТ, проф., — Высокочастотное пламя.
  • Факт — это факт.
  • ШКОЛА ЮТа.
    • К. Костенко - Подземные скороходы
    • Иностранные языки - что это такое?
    • В мастерской - Не только для девочек
    • А. Смирнягина - Здесь нет белоручек.
    • Занятия кружка иллюзионистов

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 Номер взят из "Публичной Библиотеки Ершова"


№ 8 август 1957
  • Роберт Рождественский - Слава тем, кто на «отлично» в школе справился и дома!
  • Ю.Моралевич - Молния, скипидар и лужа.
  • Мечта зовет (песня юных техников).
  • В.Лебедев - Амперметр в кабинете зубного врача.
  • Вести с пяти материков.
  • А.Смирнягина - Фотографии невидимого.
  • Г.Бабат - Семейство ускорителей.
  • Победа Гортензии Петровны.
  • Анатолий МОШКОВСКИЙ - Там, где шумит Падун.
  • Между прочим.
  • И.Константинов - Подводный взрыв.
  • Евг.Пермяк - Сказка о топоре и его родне.
  • В.Большов - Реле времени.
  • Салат Кеплера. Награда за лишение права изобретать.
  • Георгий Гуревич - Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)
  • Е. и М.Арлазоровы - Посуда из страны «Сына неба».
  • Б. и С.Гребневы - Водолеты.
  • Логика прежде всего. Дорогостоящие потехи.
  • ШКОЛА ЮТа.
    • Забавная игрушка
    • Степанов Ю. - Не разбирая машины
    • Левенштейн Г. - В атомграде на Волге
    • Пекелис В. - Язык машин
    • Бауман Н. - Игра с мячом
    • Куликовская Г. - Король пустыни
    • Алова Г. - Атомный цемент
    • Гольбек Г. - Радиометры ЮТ-1 и ЮТ-2
    • Лодка-пятиминутка

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 Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.


№ 10 октябрь 1957
  • А. МОТЫЛЕВ — Свершение великих ленинских идей.
  • Из летописи гидроэнергетики.
  • К. ЖЕХОВА — Этих дней не смолкнет слава.
  • В. ЛЕБЕДЕВ — «Аврора».
  • А. БОРИН — Страна пионеров.
  • В чем сила совнархозов.
  • Экономические административные районы СССР.
  • Р. КАРАЛОВ — Высокогорный каскад.
  • ЕЭС.
  • А. СМИРНЯГИНА — Путешествие в страну чудес.
  • Г. АЛОВА — Металлический Гулливер.
  • Вести с пяти материков.
  • В. КЕЛЕР — Спектр энергий.
  • А. ШИУКОВ — Первые крылья.
  • А. ВАСИЛЕНКО — Прогулка по «Москве».
  • Иностранные языки. — Что это такое?
  • Б. РУКАВИШНИКОВ — Зонная плавка.
  • Л. КИСЕЛЕВ — Сто дорог, сто путей для тебя открыты.
  • И. ЛАГОВСКИЙ — Будущее начинается сегодня.
  • Мастерская ЮТа — Шагающий медведь.
  • Магический квадрат.
копирайтТокарев Дмитрий Rambler's Top100

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