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1957 год
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Содержание
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Номер отсканировал и прислал Влад Семченко
№ 1 январь 1957
- СЕРГЕИ СМИРНОВ — Два аттестата
- ВАЛЕРИЙ АГРАНОВСКИЙ — Завод зовет!
- В. ВЛОДАВЕЦ — О глубинном тепле
- В. ВАГРАНОВ — К вопросу о перековке (комикс)
- ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК — Стакан и Нитка (сказка)
- Библиотека-передвижка — Викторина (занимательная радиотехника)
- Строки из летописи побед советской энергетики
- Стакан на конвейере
- А. МОРОЗОВ — Рассказы о нефтедобыче
- В одном кабинете
- В. КЛИМОВА — Отвоеванная земля
- Из архива XXI века
- Искусственная заря
- Выездная бригада содействия учителю — Катализаторы
- Вести с пяти материков
- Л. ВАСИЛЕВСКИЙ, С. СЕМЕНОВ — Искусственный спутник Земли
- И. ЛАГОВСКИЙ — Филоменисты? Кто это?
- ВАСИЛИЙ СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (научно фантастическая повесть-сценарий)
- Ю. МОРАЛЕВИЧ — Случай с доской (фельетон)
- ШКОЛА ЮТа
- Образование цветов
- Горный трактор
- Иностранные языки "Что это?"
- Задачник конструктора
- По ту сторону фокуса
- Викторина
- Самодельные телефон и звуковой телеграф
- Экскурсия ЮТ: Цех-автомат
- Экскурсия ЮТ: Обогатительная фабрика
- Кордовая модель двухмоторного самолета
- Вязание без крючка и спиц (макраме)
- Снежный самокат
- НА ВКЛАДКАХ:
- Хорошее отношение к вещам. Юнтехсправка и иллюстрации н статьям.
- НА ОБЛОЖКЕ:
- 1-я стр. рис. А. ПОБЕДИНСКОГО — «Ток включен!»;
- 2-я стр. рис Л. СМЕХОВА;
- 3-я стр. рис. Е. ВЕРЛОЦКОГО;
- 4-я стр. рис. Н. ГРИШИНА к повести В. СОЛОВЬЕВА.
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Номер отсканировал и прислал Назаровский Александр
Не хватает страниц 61-62.
№ 2 февраль 1957
- Сергей СМИРНОВ — Смычка юности упорной с ветеранами труда.
- Валерий АГРАНОВСКИЙ — Ветераны остаются в строю.
- В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Боба ищет признания. (комикс)
- Р. ЩЕРБАКОВ, Л. МАКСИМОВ — Уголь всплывает на-гора.
- Анатолий МОШКОВСКИЙ — Семеро.
- Типография печатает радиоприемники.
- Дм. ЗУЕВ — Живые вразу-мители техников.
- Вести с пяти материков.
- В. БАНКОВ — Твоя машина.
- Л. ЖДАНОВ — На дно океана.
- Я. ПЕРЛЯ — Семейство конденсатора.
- Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя. (фантастический рассказ-сценарий)
- ШКОЛА ЮТа.
- Юнтехсправка
- Радуга рожденная ультразвуком
- Крылатый труженик
- Атом и планета
- Лекторий
- Металл меняет форму
- Из архива XXI века
- В мастерской
- Самодельный инструмент
- Телескоп
- Телеуправляемый катер
- Поможем птицам
- Лаборатория на снегу
- Кружок иностранных языков
- Задачник конструктора
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- НА ВКЛАДКАХ:
- Атом и планета — рис. А. КАТКОВСКОГО и иллюстрации к статьям.
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Номер отсканировал и прислал В. Бородей
№ 3 март 1957
- Евгений ПЕРМЯК — Радость созидания
- Я. ПОРТНОВ — Дворец спорта
- В. ВАГРАНОВ, В. НИКОЛАЕВ — Талисман Вердота (комикс)
- Язык и техника: "Устраивают ли на вокзале балы?"
- Информация
- Радиостанция со спичечный коробок.
- «Кузница без кузнеца»
- Познакомьтесь! Перед вами бумага
- Анатолий МОШКОВСКИИ — Шаманский камень (быль)
- Вести с пяти материков
- Г. БАБАТ — Усилители и реле
- Задачник конструктора
- Спектры
- Прочтите правильно
- К. САДИЛЕНКО — Силы на поверхности
- Министр отвечает юным техникам
- Василий СОЛОВЬЕВ — Триста миллионов лет спустя (фантастическая повесть)
- ШКОЛА ЮТа
- Иностранные языки: "Что это такое?"
- Простой токарный станок
- По ту сторону фокуса
- Опыты со звуком
- Пехлат Я. - В Пражском дворце пионеров
- Новикова М. - Камера Вильсона
- Механический человек
- Клуб юных мастеров
- Бауман Н. - Учись жонглировать
- Моралевич Ю. - Автомобиль с инерционным двигателем
- Азбука звездного неба
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Номер отсканировал и прислал Федин А. А.
№ 5 май 1957
- Лев КАССИЛЬ — Здравствуй, милая картошка!
- Костровая кухня
- Бор. КИСЕЛЕВ — Лагерь — своими силами.
- Великое странствие Б. Белоручкина (комикс)
- Вести с пяти материков
- Из архива XXI века.
- Компасы на каждом шагу
- А. СПИРИН — На шароидах;
- А. ЖАРОВ — Автоматы турбины
- С. УСАГИН — Электрические разряды
- Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды (фантастический расказ)
- А. БАРАНОВ — Как Юра сжег сапоги
- Сделай для дома
- Лагерь робинзонов
- Перемена
- Крупноблочные радиоприемники
- Факт — это факт
- ШКОЛА ЮТа
- Лекторий
- Чертеж, рисунок, развертка
- В трех проекциях
- Гордое слово рабочий
- Квантовая механика
- Доска отличников
- Заработанное путешествие
- У сборщиков металла
- В мастерской
- Закон Ома
- Книга ведет по заводу
- Барометры вокруг нас
- Три жизни Жюля Верна
- В клубе
- Театр любимых героев
- Занятие кружка иллюзионистов
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Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.
К сожалению отсутствуют старницы с 53 по 60.
№ 6 июнь 1957
- Николай КОЧЕНОВ — Maртены ждут!
- В. ЕМЕЛЬЯНОВ - Воспоминания о Владимире Ильиче.
- и. ЛЕОНИД0В - Твой металл.
- Л. ЮРЬЕВ - Величайший ускоритель дал первые залпы.
- Николай БОГДАНОВ — Улыбка Ильича; Один за всех, все за одного; С места в карьер!
- В. ХАБЛОВ и Ю. НИКОЛАЕВ - Пионерным методом.
- Е. ГОРИН, И. ТАРАКАНОВ - Экскурсия в Московское метро.
- Иностранные языки — Что это такое?
- Воздух доисторического периода
- Вести с пяти материков.
- И. ХОЛОДОВА - Кочующий зерновой завод.
- Переправа.
- И. РАДУНСКАЯ - Молекулы вместо маятника.
- Георгий ГУРЕВИЧ — Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)
- Между прочим
- Информация - ЭМИК-1
- Школа ЮТ
- В. Лебедев - На все лето - литр проявителя
- Г. Козина - Бурение пламенем
- В мастерской:
- Токарные игрушки
- Вечный календарь
- Велоласт
- Лагерная ГЭС
- Гелиограф
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Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.
№ 7 июль 1957
- Академик Н. Н. СЕМЕНОВ — В ваших руках — будущее человечества.
- Ю. ХЛЕБЦЕВИЧ, канд. техн. наук, — Связь — средство сотрудничества народов.
- В. ВАГРАНОВ и В. НИКОЛАЕВ — Будем знакомы.
- Факт — это факт.
- В. КРЕЧЕТОВА — Вокруг моего дома.
- Вести с пяти материков.
- Зденек МИХАЛЕЦ, инж., — ГЭС под землей.
- Г. ЛЕВЕНШТЕИН, Б. СМАГИН — В Атомграде на Волге.
- П. БЕЛЯЕВ, инж., — Самолет, сближающий континенты. ТУ-104
- Виктор ЯРОШ, инж., — ГЭС у байкальских ворот.
- Мастерская в тумбочке.
- Автоматическая телефонная радиостанция «ЮТ».
- Машина дает справки.
- Про изобретателей и ученых.
- Фестивальный автобус.
- У реки;
- Факт - это факт (Листая справочники).
- А. ПОЛЯНСКИЙ, канд. архитектуры, — Здание с висящими стенами.
- Из архива XXI века.
- В. СМИРНОВ, Д. СОКОЛОВ, инженеры, — Гамма-лучи ведут турбобур.
- Г. БАБАТ, проф., — Высокочастотное пламя.
- Факт — это факт.
- ШКОЛА ЮТа.
- К. Костенко - Подземные скороходы
- Иностранные языки - что это такое?
- В мастерской - Не только для девочек
- А. Смирнягина - Здесь нет белоручек.
- Занятия кружка иллюзионистов
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№ 8 август 1957
- Роберт Рождественский - Слава тем, кто на «отлично» в школе справился и дома!
- Ю.Моралевич - Молния, скипидар и лужа.
- Мечта зовет (песня юных техников).
- В.Лебедев - Амперметр в кабинете зубного врача.
- Вести с пяти материков.
- А.Смирнягина - Фотографии невидимого.
- Г.Бабат - Семейство ускорителей.
- Победа Гортензии Петровны.
- Анатолий МОШКОВСКИЙ - Там, где шумит Падун.
- Между прочим.
- И.Константинов - Подводный взрыв.
- Евг.Пермяк - Сказка о топоре и его родне.
- В.Большов - Реле времени.
- Салат Кеплера. Награда за лишение права изобретать.
- Георгий Гуревич - Прохождение Немезиды. (фантастическая повесть)
- Е. и М.Арлазоровы - Посуда из страны «Сына неба».
- Б. и С.Гребневы - Водолеты.
- Логика прежде всего. Дорогостоящие потехи.
- ШКОЛА ЮТа.
- Забавная игрушка
- Степанов Ю. - Не разбирая машины
- Левенштейн Г. - В атомграде на Волге
- Пекелис В. - Язык машин
- Бауман Н. - Игра с мячом
- Куликовская Г. - Король пустыни
- Алова Г. - Атомный цемент
- Гольбек Г. - Радиометры ЮТ-1 и ЮТ-2
- Лодка-пятиминутка
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Номер отсканировал и прислал Павел Усенко.
№ 10 октябрь 1957
- А. МОТЫЛЕВ — Свершение великих ленинских идей.
- Из летописи гидроэнергетики.
- К. ЖЕХОВА — Этих дней не смолкнет слава.
- В. ЛЕБЕДЕВ — «Аврора».
- А. БОРИН — Страна пионеров.
- В чем сила совнархозов.
- Экономические административные районы СССР.
- Р. КАРАЛОВ — Высокогорный каскад.
- ЕЭС.
- А. СМИРНЯГИНА — Путешествие в страну чудес.
- Г. АЛОВА — Металлический Гулливер.
- Вести с пяти материков.
- В. КЕЛЕР — Спектр энергий.
- А. ШИУКОВ — Первые крылья.
- А. ВАСИЛЕНКО — Прогулка по «Москве».
- Иностранные языки. — Что это такое?
- Б. РУКАВИШНИКОВ — Зонная плавка.
- Л. КИСЕЛЕВ — Сто дорог, сто путей для тебя открыты.
- И. ЛАГОВСКИЙ — Будущее начинается сегодня.
- Мастерская ЮТа — Шагающий медведь.
- Магический квадрат.